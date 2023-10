Inter x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (8), às 21h30min, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os Colorados irão para o Grenal de número 440 pressionados pela eliminação traumática para o Fluminense na semifinal da Libertadores, enquanto os gremistas tiveram a semana livre para treinos e contarão com força máxima para tentar vencer o maior rival fora de casa.

No clássico do primeiro turno, o Tricolor saiu vencedor dentro da Arena, com um placar de 3 a 1. Agora, ocupando a 3ª colocação, o Grêmio busca fazer a dobradinha e, com ela, conseguir se aproximar do líder Botafogo. Por outro lado, o Inter se vê obrigado a focar inteiramente no Brasileirão, onde, por enquanto, luta contra o rebaixamento, mas ainda sonha com uma vaga na Libertadores do próximo ano.

A partida terá transmissão ao vivo da RBSTV para todo o Rio Grande do Sul. Na TV por assinatura, o Premiere também transmitirá o jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kanemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Carballo e Cristaldo; JP Galvão e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Guilherme Dias Camilo. No VAR, estará Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

Serviço Inter x Grêmio

Horário: 16h;

Local: Beira-Rio;

Transmissão: RBS TV e Premiere;

Ingressos: Os valores variam de R$ 10,00 a R$ 160,00 para sócios do Inter e de R$ 40,00 a R$ 160,00 para não-sócios. Os 2 mil ingressos reservados para a torcida do Grêmio já foram esgotados.