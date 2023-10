Aeroporto de Porto Alegre é 'tomado' pela torcida do Fluminense

a partida que levou o Fluminense à final da Libertadores da América



Depois de fazer muito barulho no estádio Beira-Rio e comemorar até a madrugada a virada sobre o Inter no jogo de volta da semifinal da Libertadores, os torcedores do Fluminense mantiveram o tom comemorativo no dia seguinte à partida. Assobios de cânticos, comentários sobree muitas fotos exibindo bandeiras e distintivos do Tricolor do Rio de Janeiro deram o tom do ambiente do Aeroporto de Porto Alegre na manhã e início da tarde desta quinta-feira (5).

#Libertadores: Torcedores do @FluminenseFC "tomaram" o Salgado Filho no embarque de volta para casa e aproveitaram para seguir celebrando a classificação sobre o @SCInternacional para a final da Libertadores da América.



Vídeo: Guilherme Kolling/JC pic.twitter.com/qlOOhQDuvI — Jornal do Comércio (@JC_RS) October 5, 2023

Centenas dos 4 mil torcedores que vieram a Porto Alegre retornaram pelo Salgado Filho. A camiseta do Fluminense era onipresente no terminal aeroportuário. E o assunto dominante nas conversas e brincadeiras no checkin, sala de embarque e até no raio-x era a partida.





Torcedores do time carioca ostentavam orgulhosos a camiseta do time (Foto: Guilherme Kolling/Especial/JC)

Alguns funcionários do aeroporto, em conversas amistosas sobre o jogo, revelavam ser colorados, lamentavam a derrota, mas diziam aos cariocas que iriam torcer pelo Flu na final.



Outros passageiros, por sua vez, sem identificação, pediam para tirar fotos com torcedores do Flu e seus bandeirões. Depois, contavam que eram tricolores, mas gremistas.