Sociedade Hípica Porto Alegrense é sede do Campeonato Sul-Americano da Juventude

A Sociedade Hípica Porto Alegrense (SHPA), localizada na Zona Sul da Capital gaúcha, é sede do Campeonato Sul-Americano da Juventude, que acontece entre os dias 3 e 8 de outubro. São 150 competidores de cinco países (Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai) inscritos na competição. As informações são da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).

O campeonato volta ao Brasil após um hiato de sete anos e, além dos atletas, recebe juízes internacionais e desenhadores de percurso que irão preparar a pista de grama da SHPA para a competição.

A presidente da Federação Gaúcha de Esportes Equestres (FGEE), Karina Johannpeter, celebra a realização do campeonato em solo brasileiro e destaca que a entrada é gratuita e o evento é aberto ao público.

"É uma experiência ímpar para estes jovens se desenvolverem como atletas mas também como pessoas, independente de seguir o esporte como profissão no futuro ou somente fazer parte de uma etapa de suas vidas. Aprendizados como trabalho em equipe. Respeito ao animal, aos adversários, orgulho de representar o país, ter um chefe de equipe liderando, além de interações com outras culturas são alguns dos aprendizados ao longo desta semana de competição", afirma Karina.

Os competidores são jovens entre 12 e 25 anos, divididos nas categorias infantil (12 a 14 anos), pré-junior (14 a 16 anos), júnior (14 a 18 anos) e sub-25 (16 a 25 anos). No total, são realizadas 24 provas na pista de grama da SHPA, com 21 classificatórias e três finais por categoria: infantil (12-14 anos), pré-júnior (14-16), júnior (14-18) e sub-25 (16-25). Na quinta-feira (5), já serão conhecidos os vencedores por equipe. Já as finais individuais acontecem no sábado (7) e no domingo (8).