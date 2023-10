Inter x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30min, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com o empate no duelo de ida, o Colorado precisa de uma simples vitória para chega à final, enquanto o empate levará o confronto para os pênaltis. A RBS TV transmite o confronto decisivo. A partida também será exibida em TV fechada, no canal por assinatura e streaming Paramount+.