Inter x Fluminense: A vontade precisa falar mais alto no Beira-Rio nesta quarta-feira

O futebol é uma coisa danada mesmo. Ele é o único esporte onde uma equipe pode vencer a outra ainda que tenha valências individuais inferiores. Claro que, se a qualidade dos atletas for muito discrepante, se for um confronto do Manchester City contra o Íbis, por exemplo, a equipe pernambucana pode suar sangue dentro de campo que não vai vencer. Entretanto, quando as individualidades são diferentes, mas essa diferença não é gritante, o que vale mesmo é a vontade de ganhar. E é essa vontade que não pode faltar para o Inter na noite desta quarta-feira (4) no Beira-Rio, quando irá encarar o Fluminense pelo jogo da volta das semifinais da Libertadores da América.

Na opinião deste jornalista, jogador por jogador, o Fluminense é mais forte que o Inter. Não muito mais forte, mas mais forte. Porém, nesta Libertadores, nenhuma equipe mostrou mais vontade, mais gana, mais desejo de vencer a competição do que o Colorado. E isso ganha jogo.

No Maracanã, o Inter foi melhor que o Fluminense e desperdiçou a oportunidade de matar o confronto lá mesmo, após estar vencendo o duelo tendo um jogador a mais em campo. A vitória esteve nas mãos do time de Coudet, e o empate, como disse o espanhol Hugo Mallo depois da partida, teve um sabor “agridoce” para os gaúchos.

Em Porto Alegre, a pressão será dupla. Os donos da casa estarão pressionados a obter a classificação diante de um estádio lotado e insandecido. Já os visitantes se verão rodeados por uma massa vermelha que irá transformar o estádio em um moedor de carne.

Quem irá suportar e lidar melhor com essa pressão?

Jogar em casa é sempre melhor e o Inter possui um time “cascudo” o suficiente para entender o momento, se adaptar ao clima do jogo e dar a resposta, transformando o grito das arquibancadas em combustível para superar os cariocas.

O Fluminense, por sua vez, tem talentos como Marcelo, Ganso, o meio-campista André, o colombiano Jhon Arias. As atenções coloradas dentro de campo, porém, precisam estar focadas no centroavante Germán Cano. O argentino é uma máquina de fazer gols e precisa de apenas uma oportunidade para, em um toque somente, colocar a bola nas redes. Olho nele!

O jogo que vai parar o Rio Grande do Sul na noite desta quarta será uma disputa de nervos. Mostrar mais vontade não significa ser mais ríspido, truculento. Não é um duelo para saber quem é mais forte, tem mais músculos ou é mais macho. A vontade está mais na mentalidade do que no físico. É não desistir nunca, é correr o jogo todo, é se doar pelo companheiro, é deixar tudo dentro das quatro linhas.

Em algum momento da partida, o Inter pode ser sobrepujado pelo adversário. É do jogo. Em algum momento da partida, o Fluminense pode ter o domínio técnico dos movimentos. Também é do jogo. Em TODOS os momentos da partida, entretanto, o Inter deve ter mais vontade de vencer. E, no futebol, vira e mexe, é assim: ganha quem tem mais vontade de ganhar.