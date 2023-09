Maior parte dos ingressos para Inter e Fluminense já estão esgotados

Antes mesmo das vendas abrirem para todos os sócios, grande parte dos ingressos para o jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores, entre Inter e Fluminense, na próxima quarta-feira (4), às 21h30min, já estão esgotados. No momento, apenas associados das modalidades que fazem check-in puderam adquirir seus tíquetes e sete dos 13 portões do estádio Beira-Rio não possuem mais lugares disponíveis.

Apenas os acessos P3, P4, P7, P10, P12, P13 ainda estão abertos. Procurada, a diretoria do clube garantiu que, por questão estatutária, os ingressos não serão esgotados antes de serem vendidos para as demais modalidades de associação.

A bola rolará para gaúchos e cariocas às 21h30min da próxima quarta-feira. A venda de ingressos para todos os sócios começará às 14h deste sábado (30) e a expectativa do clube é de quebra de recorde de público no Beira-Rio desde a reforma para a Copa do Mundo. Atualmente, o maior público foi no jogo entre Inter e River Plate, pelas oitavas de final da competição continental, quando 50.479 torcedores ajudaram o Colorado a eliminar os argentinos do torneio.