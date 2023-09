Brasil conquista duas medalhas no Grand Slam de Baku de judô

O Brasil fechou sua participação no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, com a conquista de duas medalhas no último domingo (24). Beatriz Souza ficou com o ouro do peso pesado feminino (+78kg) e Mayra Aguiar saiu com o bronze no meio-pesado (78kg). As informações são da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Campeã pan-americana no sábado anterior no Canadá, Bia venceu todas as lutas para subir ao lugar mais alto do pódio. A estreia foi contra a cazaque Nazgul Maratova nas oitavas de final, na qual a brasileira aplicou um ippon – pontuação máxima dada no Judô devido ao "golpe perfeito", quando o oponente é projetado e bate com as costas no solo.

A brasileira manteve o ritmo com dois waza-ari – quando alguns dos três elementos aplicados com o objetivo de ippon falha – sobre Asia Tavano, da Itália.

Na semifinal, o duelo foi contra a vice-campeã mundial Asahina Sarah, do Japão. A disputa começou com cautela e as duas atletas foram punidas duas vezes por passividade. Bia encaixou uma série de ataques que não renderam pontuação, mas fizeram com que a japonesa recebesse a terceira punição por passividade.

Assim, Bia garantiu vaga na final com outra brasileira Rochele Nunes, que defende Portugal atualmente. Novamente, a judoca do Brasil usou a regra de passividade a seu favor e usou uma sequência de ataques para forçar o shido à Rochele para ficar com a medalha de ouro e os seus primeiros 1000 pontos completos no ranking olímpico.

Mayra Aguiar confirmou sua volta ao circuito mundial, depois do ouro no Pan de Calgary. A gaúcha participou de sua primeira competição no Circuito Mundial IJF de 2023 e começou com uma vitória segura por dois waza-ari sobre Migle Dudenaite, da Lituânia.

Nas quartas, venceu a japonesa Rinoko Wada, com um waza-ari. Porém, na semifinal, foi superada pela italiana Alice Bellandi após ser penalizada por falta de combatividade.

Na disputa pelo bronze, a judoca da Sogipa marcou um waza-ari e imobilizou por nove segundos a alemã Alina Böehm, ficando a um segundo do ippon.