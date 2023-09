Brasil conquista 13 medalhas no Pan Júnior de judô no Canadá com dobradinha do GNU

A seleção brasileira júnior de judô voltou com as malas cheias do Campeonato Pan-Americano e Oceania da classe, disputado em Calgary, no Canadá, disputado no último sábado (8). Em primeiro lugar geral no quadro de medalhas, a seleção sub-21 conquistou seis ouros, seis pratas e um bronze. Um dos destaques do campeonato foi a dobradinha do clube gaúcho Grêmio Náutico União (GNU) na categoria +78kg. As informações são da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

O Brasil teve representantes em dez das 14 categorias em disputa no Pan, não tendo atletas apenas nas séries de 48kg, 78kg, 100kg e +100kg.

• LEIA MAIS: Karol Gimenes é ouro e atletas da Sogipa faturam bronze no GP de Zagreb

Kátia Alves e Enya Pires, atletas do GNU que fizeram dobradinha no pódio do Pan. Foto: Enya Pires/Instagram/Reprodução/JC

A dobradinha do GNU foi na categoria +78kg, com a cearense Kátia Alves e a gaúcha Enya Pires, atletas do clube de Porto Alegre, se enfrentando na final. Kátia foi a campeã enquanto Enya ficou com a prata. As duas atletas do Grêmio Náutico União (GNU) ainda subiram ao pódio com o ouro conquistado por equipes.

O Brasil teve dobradinha em outras três categorias. Nos 57kg, com Bianca Reis (ouro) e Beatriz Comanche (prata); 60kg, com Michel Augusto (ouro) e Roger Pereira (prata); e 73kg, com Gabriel Falcão (ouro) e Vinícius Ardina (bronze).

Mayra Aguiar à Seleção Brasileira após um período afastada dos tatames No próximo fim de semana, entre os dias 15 e 17 de setembro, o Canadá sedia o Campeonato Pan-Americano da classe sênior. A competição marca a volta da gaúchaà Seleção Brasileira após umpara a recuperação plena de lesões. A atleta da Sogipa foca em uma evolução na performance até os Jogos de Paris 2024, em busca da quarta medalha olímpica.

Além de Mayra, a equipe do Pan ainda contará com os sogipanos Matheus Takaki (-60kg), Daniel Cargnin (73kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Ketleyn Quadros (63kg). A competição é fundamental para a corrida pré-olímpica e pode garantir até 700 pontos no ranking mundial.

Quadro geral do Brasil no Campeonato Pan-Americano e Oceania júnior de judô:

Ouro

Michel Augusto (60kg);

Gabriel Falcão (73kg);

Milano (90kg);

Bianca Reis (57kg);

Nauana Silva (63kg);

Kátia Alves (+78kg).

Prata

Roger Pereira (60kg);

Kauan Jorge dos Santos (81kg);

Fabiane Pires (52kg);

Beatriz Comanche (57kg);

Kayllani Cardoso (70kg);

Enya Pires (+78kg).

Bronze

Vinícius Ardina (73kg).