Pela primeira vez em sua história, São Paulo é campeão da Copa do Brasil

Foi diante de sua apaixonada torcida, que lotou o Morumbi neste domingo (24), que o São Paulo ergueu a taça da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, ao empatar com o Flamengo por 1 a 1, após chegar na decisão com a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida, no Maracanã.

Quem começou melhor foi o Rubro-Negro, que, precisando reverter a desvantagem tricolor, se lançou ao ataque para tirar os espaços dos mandantes e se manter no campo de ataque, mais próximo do gol. Além disso, o técnico Dorival Júnior teve sua primeira dor de cabeça aos nove minutos, quando Arboleda se lesionou e teve de deixar o campo de maneira precoce.

Aos 18, os cariocas chegaram com perigo pela primeira vez, em uma bela jogada de Gerson, que cortou Beraldo e parou em Rafael, fazendo uma importante defesa. Depois do susto, os mandantes passaram a ser mais perigosos. Calleri chegou a receber um belo cruzamento de Caio Paulista, mas não conseguiu cabecear por um detalhe, aos 25.

Na reta final do primeiro tempo, que teve poucos espaços e chances concretas de perigo, a partida ganhou em emoção. Bruno Henrique, conferindo um chute de Pulgar que tinha batido na trave, apareceu aos 45 minutos para abrir o placar para o Flamengo, empatar o agregado e incendiar o duelo.

No entanto, o Tricolor não deixou barato e empatou logo em seguida, aos 49, em um golaço de Rodrigo Nestor, que arrematou uma sobra de primeira, na entrada da área, deixando o goleiro Rossi vendido na jogada.

Na volta para o segundo tempo, as equipes entraram em campo sonolentas, e o jogo ficou arrastado. Com os visitantes precisando do gol para ir aos pênaltis, eles passaram a ocupar o campo de ataque, mas sem conseguir furar o bloqueio são-paulino.

Foi apenas aos 33 minutos que os comandados de Jorge Sampaoli voltaram a ser perigosos, quando Arrascaeta desviou um chute de Luiz Araújo, mudando a trajetória da bola, que passou do lado da trave. Aos 50, Ayrton Lucas fez jogada individual da esquerda para o meio e arriscou de fora da área, mas parou em Rafael, muito bem posicionado para fazer a defesa.

Com o cansaço levando o melhor dos dois lados, o Flamengo não conseguiu impor seu jogo, viu o São Paulo segurar seus craques e erguer a taça junto de seu torcedor. Quem teve motivo extra para comemorar foi Dorival Júnior, que conquistou a Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo - no ano passado, curiosamente, como treinador do próprio Flamengo.

São Paulo (1) Rafael; Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor (Michel Araújo), Lucas e Wellington Rato (Luciano); Carelli. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo (1) Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Luiz Araújo), Pulgar, Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Bruno Henrique e Pedro (Gabriel). Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Braulio da Silva Machado.