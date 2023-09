Com a cabeça na Libertadores, Inter encara o Athletico-PR em Curitiba

Nas vésperas do primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, o Inter encara o Athletico-PR nesta quinta-feira (21), às 19h30min, na Arena da Baixada, pela 24° rodada do Brasileirão. Para esta partida, a tendência é que o técnico Eduardo Coudet opte por utilizar uma equipe mista, preservando alguns titulares e utilizando outros para que mantenham o ritmo de jogo visando a competição continental.

Na última semana, o Inter interrompeu uma sequência de 10 jogos sem vitórias pelo Campeonato Brasileiro após derrotar o São Paulo por 2 a 1, no Beira-Rio. Agora, mais distante da zona de rebaixamento, o Colorado sonha em alçar voos maiores na competição e, quem sabe, entrar na disputa pelo G-6, que garantiria uma vaga na Libertadores do próximo ano. Atualmente, o Alvirrubro ocupa a 12° colocação do torneio, com 29 pontos, nove a menos que o atual sexto colocado.

Porém, para emendar a segunda vitória consecutiva, o clube gaúcho terá pela frente um desafio triplo. Primeiro, o Athletico, que não perde pela competição há nove jogos e vive grande momento. Depois, o próprio Inter, que coloca toda a esperança e foco da temporada na Libertadores e, portanto, não utilizará a força máxima de seu elenco no jogo do Brasileirão. E, por último, um tabu nada animador para a torcida colorada: a última vitória alvirrubra fora de casa contra os paranaenses foi em 2014, há nove anos atrás.

Se conseguir superar esses obstáculos e sair vencedor da partida, o Inter pode subir até duas posições na tabela, ultrapassando Cruzeiro e Cuiabá, e ficando na primeira metade da classificação, em 10° lugar. Para os torcedores mais otimistas, o retorno de Vitão e Johnny, que estavam lesionados, e os 5 jogos de invencibilidade do time colorado são alentos.

Para este jogo, embora seja impossível afirmar com precisão quem serão os 11 atletas que iniciarão a partida, a tendência é que Coudet escale o Inter com: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Dalbert; Johnny, Bruno Henrique, Maurício (Matheus Dias) e De Pena; Lucca (Valencia) e Luiz Adriano. A bola rolará a partir das 19h30, com transmissão exclusiva da TNT Sports.

Enquanto o Colorado se preparava para enfrentar o Athletico, nesta quarta-feira (20) começaram as vendas de ingressos para os torcedores colorados que estarão no Rio de Janeiro para prestigiar a partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã, no próximo dia 27.

Em poucas horas após o início da comercialização dos bilhetes, a torcida gaúcha já havia esgotado praticamente todos e, até o momento do fechamento desta edição, restavam apenas 200 ingressos para a torcida colorada. Com isso, a tendência é que o Clube do Povo tenha todos os 4.000 lugares reservados para si ocupados.