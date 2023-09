Depois do Inter, Mano Menezes inicia conversas para treinar a seleção paraguaia

Após ser do cargo de técnico do Inter no mês de julho, Mano Menezes tem uma negociação em curso para assumir a seleção paraguaia. As conversas estão em estágio inicial e começaram depois da demissão do argentino Guillermo Schelotto, anunciada no sábado (16).

O nome do brasileiro foi levado à entidade paraguaia por um empresário local, Santiago Mereles. Depois, com o caminho aberto, o contato com o staff de Mano foi realizado. Um documento feito pelos representantes do comandante chegou a ser vazado e confirma que as partes estão em contato. A carta serve de sinal para a Federação Paraguaia de que o intermediário passou a tratar do assunto com o aval do técnico.

Não há martelo batido ou avanço significativo até o momento. Mereles chegou a dar entrevista sobre o tema no país, algo que causou estranheza entre os demais envolvidos na negociação.

Mano Menezes está livre no mercado desde sua saída do Colorado. A diretoria estava insatisfeita com o desempenho do time no Brasileirão e preocupada com a continuidade no mata-mata da Libertadores, que ainda estava por vir.

O técnico tem experiência no futebol de seleções por ter treinado o Brasil entre 2010 e novembro de 2012. Ele não chegou a disputar as Eliminatórias porque a seleção já estava classificada para o Mundial, que foi em solo brasileiro.

Mano chegou a comandar a seleção em uma Copa América, em 2011, na Argentina. O Brasil foi eliminado nos pênaltis, nas quartas de final, justamente pelo Paraguai.

Os paraguaios estão em um momento complicado. Além de não ter ido às Copas de 2018 e 2022, a equipe começou as Eliminatórias para 2026 cambaleante, embora dentro da zona de classificação ao Mundial, pois está em sexto. Com o novo formato da competição qualificatória para o mundial, seis seleções se classificam direto, enquanto a sétima colocada disputa a repescagem, e os três últimos ficam sem as vagas.

Primeiro, empatou por 0 a 0 com o Peru, mesmo com um jogador a mais durante o segundo tempo. Depois, perdeu para a Venezuela por 1 a 0. Schelotto, então, não resistiu. O próximo jogo será contra a Argentina, fora de casa.