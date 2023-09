Com 16 confrontos, meio de semana marca o inicio da fase de grupos da Champions

Nesta terça-feira (19), começa a ser disputada a fase de grupos da Champions League 2023/24. 32 equipes estão divididas em oito grupos e os dois primeiros de cada chave avançarão para a fase de mata-mata. Duas partidas abrem esta etapa do torneio, às 13h45min (de Brasília): Milan versus Newcastle e Young Boys contra RB Leipzig. No total, 16 jogos estão marcados para esse meio de semana.

O primeiro dia de disputas contará com estrelas como Mbappé, Halland e Lewandowski em campo. Além disso, o grupo da morte - protagonizado por PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle - terá suas primeiras disputas. No segundo dia, na quarta (20), será a vez de astros como Bellingham, Kane e Vini Jr. estrearem nesta edição da competição.

Com a ida de Messi para os Estados Unidos e de Cristiano Ronaldo para o futebol árabe, esta será a primeira vez nos últimos 20 anos em que nenhum dos craques participará do torneio. Desde a temporada 2003/04, ambos marcaram seus nomes entre os maiores da história da Champions League (e do futebol mundial) e agora abrem caminho para uma nova geração de talentos brilharem.

Na disputa pelo título, destaca-se o atual campeão Manchester City. Comandados por Pep Guardiola, os ingleses conseguiram manter a base da equipe que venceu tudo o que disputou na última temporada e ainda trouxeram reforços como Gvardiol e Mateo Kovacic. Além dos citizens, o Real Madrid, liderado por Vinicius Junior e Bellingham, e o Bayern, que conta com nomes como Thomas Muller e Harry Kane, correm por fora na busca pelo troféu mais cobiçado da Europa.

Esta também será uma edição histórica por ser a última no formato atual, com 32 equipes. A partir da próxima temporada serão 36 times e será extinta a atual fase de grupos, abrindo brecha para a criação da “fase de liga” em seu lugar.

O grande campeão da Champions League 2023/24 ganhará um montante de 20 milhões de euros junto com a taça. A final será disputada no dia 1º de junho de 2024, no Estádio de Wembley, no Reino Unido.

Todos os jogos da primeira rodada e suas respectivas transmissões:

Terça-feira (19)

Milan x Newcastle - 13h45min (TNT e HBO Max)

Young Boys x RB Leipzig - 13h45min (HBO Max)

PSG x Borussia Dortmund - 16h (TNT e HBO Max)

Shakhtar Donetsk x Porto - 16h (HBO Max)

Manchester City x Estrela Vermelha - 16h (HBO Max)

Lazio x Atlético de Madrid - 16h (HBO Max)

Barcelona x Real Antwerp - 16h (HBO Max)

Feyenoord x Celtic - 16h (HBO Max)

Quarta-feira (20)

Real Madrid x Union Berlin - 13h45min (TNT e HBO Max)

Galatasaray x Copenhague - 13h45min (HBO Max)

Bayern de Munique x Manchester United - 16h (TNT e HBO Max)

Benfica x RB Salzburg - 16h (HBO Max)

Braga x Napoli - 16h (HBO Max)

Arsenal x PSV - 16h (HBO Max)

Sevilla x Lens - 16h (HBO Max)

Real Sociedad x Inter de Milão - 16h (HBO Max)