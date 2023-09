Contra o Palmeiras, Grêmio quer se reencontrar com a vitória após a Data-Fifa

Após a partida eletrizante contra o Corinthians, que terminou empatada em 4 a 4, na Neo Quimica Arena, o Grêmio voltou para Porto Alegre onde, nesta quinta-feira (21), enfrentará o Palmeiras, às 21h30min, na Arena. O jogo finalizará uma sequência de três jogos do Tricolor contra clubes paulistas após a parada para a Data Fifa de seleções: até agora, os gaúchos possuem uma derrota para o Bragantino e um empate contra os corintianos; ambos os jogos foram disputados no estado de São Paulo.

LEIA MAIS: CBF afasta Wilton e árbitros envolvidos em lance de pênalti não marcado para o Grêmio

Este será o reencontro dos torcedores gremistas com os atletas após mais de duas semanas. A última vez que o Tricolor atuou na condição de mandante foi no dia 3 deste mês, quando derrotou o Cuiabá por 2 a 0, em jogo que antecedeu a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o público foi de pouco mais de 37.000 torcedores.

O principal objetivo dos comandados de Renato Portaluppi é, além de retomar o caminho das vitórias, se manter no G-4 do Brasileirão e, até mesmo, voltar a se aproximar do topo da tabela. No momento, o Grêmio ocupa a quarta colocação com 40 pontos, um a mais do que o quinto colocado, Flamengo. O Palmeiras, por outro lado, busca diminuir a diferença para o líder Botafogo. O verdão atualmente tem 44 pontos e está na vice-liderança, enquanto os cariocas possuem 51.

O retrospecto recente entre as duas equipes favorece os palmeirenses, que não perdem para os tricolores desde 2019. Desde então, os clubes se enfrentaram em sete ocasiões, com 5 vitórias paulistas e dois empates. O último confronto, ainda neste ano, pelo primeiro turno do Brasileirão, terminou em goleada: 4 a 1 para o Verdão, no Allianz Parque.

Somado a isso, os gremistas não poderão contar com o zagueiro Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Carballo, lesionado. Por outro lado, o ídolo Pedro Geromel está recuperado e deve aparecer entre os 11 iniciais. Ainda há dúvidas que só deverão ser respondidas no momento da divulgação da escalação, mas a tendência é que Portaluppi inicie o jogo com: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely (Bruno Alves) e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Everton Galdino) e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez.

A bola rolará entre o vice-líder e o quarto colocado do Campeonato Brasileiro às 21h30min desta quinta, válida pela 24 ° rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).