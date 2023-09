Athletico-PR x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Contente pela vitória por 2 a 1, de virada, sobre o São Paulo na última rodada, o Inter visita o Athletico-PR nesta quinta-feira (21), às 19h30min, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas prévias do confronto com o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, é de se esperar que o Colorado poupe alguns de seus principais nomes, levando em conta, também, o gramado sintético da Ligga Arena, palco do duelo.

Em 12º lugar na tabela de classificação, com 29 pontos somados, a equipe do técnico Eduardo Coudet segue com a expectativa de subir mais posições, visando o G-6. Quem abre essa zona é próprio tricolor carioca, adversário no torneio continental, com 38 pontos, noves a mais que o Alvirrubro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR - Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Inter - Rochet; Bustos (Hugo Mallo), Vitão (Hugo Mallo), Nico Hernández e Dalbert; Johnny (Gabriel), Bruno Henrique, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Enner Valencia). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Correa e Carlos Henrique Filho. No VAR, estará Daiane Muniz.

Serviço Athletico-PR x Inter

Local: Ligga Arena;

Horário: 19h30min;

Transmissão: TNT Sports.