Grêmio e Corinthians empatam em 4 a 4 no jogo mais eletrizante do Brasileirão

Sem vencer na ida a São Paulo, o Grêmio empatou com o Corinthians pelo placar de 4 a 4, depois da derrota sofrida diante do Bragantino, em jogo atrasado da 15ª rodada. O confronto intenso com os paulistas, fortes em sua casa, serviu para o Tricolor, ao menos, se descolar do Flamengo, que tinha a mesma pontuação na tabela. Agora, a equipe de Renato Portaluppi está isolada na terceira colocação, com 40 pontos, quatro a menos que o Palmeiras, vice-líder.

Os visitantes começaram a partida impondo seu ritmo, ocupando o campo de ataque e se mostrando superiores ao pressionado adversário, que atravessa momento delicado na temporada, e colheram os frutos de sua própria competência aos 20 minutos, quando Nathan tabelou com Cristaldo em uma infiltração, e bateu cruzado de primeira, abrindo o placar.

Aproveitando a displicência Corintiana, o Tricolor seguiu em cima, e ampliou o marcador aos 27, em uma cruzamento perfeito de Reinaldo para Cristaldo, que sequer saiu do chão para cabecear no contrapé de Cássio, vendido no lance. 2 a 0 para o único time que se propunha a jogar até então.

Indignados e tentando esboçar a reação, os mandantes responderam um minuto depois, em uma bola que sobrou nos pés de Yuri Alberto, na meia-lua, para o atacante emendar um voleio de primeira, obrigando o goleiro Grando a fazer uma bela defesa. Aos 38 minutos, eles chegaram de novo em um contra-ataque fulminante puxado por Yuri, que pifou e assistiu Rojas, entrando livre pela direita, bater de primeira por cima da meta.

Na reta final da primeira etapa, aos 42, os paulistas acharam um pênalti, cometido pelo volante Villasanti, que calçou Renato Augusto em um lance claro. Quem foi para a bola foi o lateral-esquerdo Fábio Santos, que chutou com muita força, inviabilizando a defesa de Grando e diminuindo a vantagem gremista.

Nos acréscimos, de maneira brutal, o Corinthians virou. Foram dois gols em dois minutos. No primeiro, Rojas cobrou escanteio na cabeça de Lucas Veríssimo, que subiu livre para empatar o duelo. Logo em seguida, Maycon achou um lançamento genial para Yuri Alberto, que entrou livre nas costas de Rodrigo Ely, e de cabeça, levou seu time à frente do placar.

Logo na volta do intervalo, o Grêmio voltou com Galdino e Ferreira para ter mais profundidade, e aos 6 minutos, o primeiro fez um golaço, puxando para o meio e batendo de canhota, no canto, para empatar o incrível jogo em Itaquera.

Aos 12, para fazer seu primeiro gol com a camisa tricolor fora do Rio Grande do Sul e virar mais uma vez, Luisito Suárez esbanjou de seu recurso, em um chute cruzado, de bico, se aproveitando da falha de Cássio, desatento debaixo da trave.

Dando sequência a inacreditável sequência de gols, Giuliano, aos 22 minutos, infiltrado no meio da defesa, empatou a partida mais uma vez. Depois, o embate teve um certo respiro, com as equipes encontrando mais dificuldade para furar os frágeis bloqueios.

Sem mais oportunidades expressivas, as equipes terminaram empatadas no jogo com mais gols nesta edição do Brasileirão. Agora, os gaúchos voltam seu foco para o Palmeiras, adversário da próxima quinta-feira (21).

Corinthians (4) Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Giuliano), Maycon (Cantillo) e Renato Augusto; Matías Rojas (Mosquito), Pedro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Grêmio (4) Gabriel Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Galdino) e Cristaldo (Ferreira); João Pedro Galvão (André Henrique) e Suárez (Luan). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.

