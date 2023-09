Em jogo atrasado, Grêmio quer desfazer a péssima impressão do último jogo

Após a derrota por 2 a 0 para o Bragantino, o Grêmio volta a campo hoje, às 21h, para enfrentar o Corinthians, na Neo Quimica Arena, em jogo atrasado da 15° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida continuará o "minicampeonato paulista" particular que o Tricolor está encarando e que só se encerrará na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras.

Diante do Timão, o principal objetivo gremista será desfazer a má impressão deixada em Bragança Paulista, quando o clube foi dominado e poderia ter perdido até por um placar mais elástico. Além disso, essa é uma oportunidade para a equipe, que ocupa a 3ª colocação, se aproximar do vice-líder Palmeiras, que nesse momento está há cinco pontos de vantagem, porém com uma partida a mais.

A preparação para o confronto se encerrou ontem no Resort Bourbon Atibaia. Entre os que jogaram o último jogo, o único desfalque será o meia Carballo, lesionado. Para o lugar dele, a tendencia é de que Renato Portaluppi opte por Nathan. Outra mudança testada pelo treinador foi o ingresso de Ferreira no lugar de João Pedro Galvão como dupla de ataque de Luís Suárez. Com isso, a provável escalação tem: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreira) e Suárez.

Assim como o Tricolor, o Timão também irá para a partida pressionado pelo torcedor. Sem vencer no Brasileirão há mais de um mês, a equipe paulista se vê próxima à zona de rebaixamento (no momento, a diferença é de cinco pontos) e o treinador Vanderlei Luxemburgo pode até ser demitido em caso de mais uma derrota.

Para esse jogo, o Corinthians deve ser escalado com Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

A bola irá rolar entre o 3° e o 14° colocado do Campeonato Brasileiro às 21h desta segunda, na Neo Quimica Arena, na capital paulista. A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil através do canal Premiere.