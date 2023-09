Levantamento de Pesos: Amanda Schott quebra dois recordes brasileiros durante Mundial

A brasileira Amanda Schott ficou de fora da disputa por medalhas na categoria até 71kg no Campeonato Mundial de Levantamento de Pesos, mas se destacou ao quebrar dois recordes nacionais e igualar um terceiro nessa quarta-feira (13). A competição é realizada em Riad, na Arábia Saudita, desde o dia 4 de setembro e segue até o próximo domingo (17). As informações são da Assessoria de Imprensa da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP).

Medalhista em 2021, na categoria até 87kg, Amanda melhorou em dez quilos a sua marca em comparação à disputa do Mundial de 2022, quando competiu pela atual faixa de peso. Em solo árabe, a atleta estabeleceu o novo recorde pessoal de carga total, com 238kg, resultado que a mantém na briga pela classificação aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na prova de arranco, a brasileira alçou a carga de 103kg na primeira tentativa. Depois, não obteve sucesso ao tentar a marca de 106kg. No seu último intento, completou o movimento com a marca de 108kg, o que igualou sua melhor marca pessoal e seu recorde brasileiro da prova, estabelecido no mês de maio deste ano.

Na prova de arremesso, Amanda fechou a competição na oitava colocação entre as dez competidoras. “Estou orgulhosa da minha competição, onde aumentei em dez quilos a minha carga total”, festejou a brasileira.

O ouro ficou com a chinesa Giufang Lao, com 273kg totais, tendo alçado 120kg no arranco e 153kg no arremesso. A prata foi de Angie Dajomes, do Equador, com 255kg totais, que teve 117kg no arranco e 138kg no arremesso. Enquanto o bronze foi conquistado pela estadunidense Lynn Reeves, que alçou 253kg, sendo 111kg no arranco e 142kg no arremesso.

“A minha expectativa era ainda mais alta, mas o nervosismo me prejudicou em alguns momentos da prova”, reconhece Amanda.