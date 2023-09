Porto Alegre recebe 1ª Corrida pela Saúde em outubro; inscrições estão abertas

Porto Alegre recebe a 1ª edição da Corrida pela Saúde no dia 1º de outubro, um domingo. A largada será da Rótula das Cuias (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 135), a partir das 8h, e terá os percursos 3 km, 5 km e 10 km, além de caminhada participativa e corrida kids. As informações são da assessoria do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc/RS).

Promovido pelas Farmácias São João, com realização do Sesc Redenção, o evento tem o objetivo de promover hábitos mais saudáveis e a prática de atividades físicas. Em paralelo ao evento, acontecerá a oferta de atendimentos no local de prova, como aferição de pressão arterial, medição de glicose, teste de acuidade visual, massagem, serviço de podologia e práticas informativas da radiologia.

inscrições para a corrida já estão abertas e podem ser feitas no site taxa de inscrição é de R$ 45 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresário e R$ 50 para o público em geral. O valor inclui o kit atleta completo, com "sacochila", camiseta, joaninhas e número de peito com chip eletrônico. Também há a opção de inscrição econômica, que não acompanha a camiseta. Grupos de corrida com mais de dez inscritos ganham 10% de desconto. Aspara a corrida já estão abertas e podem ser feitas noou em qualquer unidade do Sesc/RS. Aé de R$ 45 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresário e R$ 50 para o público em geral. O valor inclui o kit atleta completo, com "sacochila", camiseta, joaninhas e número de peito com chip eletrônico. Também há a opção de inscrição econômica, que não acompanha a camiseta. Grupos de corrida com mais de dez inscritos ganham 10% de desconto.

Para a caminhada, a inscrição custa R$ 25, com camiseta e medalha de participação. Já a corrida kids, com modalidades por idades, dos 3 aos 15 anos, é isenta de taxa e possui kit com camiseta e medalha de participação.

Os três primeiros colocados em cada categoria, tanto no masculino quanto no feminino, recebem troféus. Ainda, em cada categoria, gênero e faixa etária, os três melhores recebem medalhas de ouro, prata e bronze. Todos os que finalizarem os percursos receberão medalha de participação.

O lounge dos atletas contará com local para hidratação, frutas e guarda-volumes. Ao longo do trajeto, estarão posicionados pontos de hidratação.