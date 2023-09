Mesmo com os desfalques, Brasil chega para a estreia de Diniz com espinha dorsal definida

Precisando reacender o brilho no olhar do torcedor ao assistir a seleção, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira (8), sob novo comando, para enfrentar a Bolívia, às 21h45min, no estádio Mangueirão, em Belém. O confronto será válido pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e terá os holofotes voltados para a área técnica, onde estará Fernando Diniz, estreando no comando da Canarinho.

Dividindo-se entre os cargos de treinador do Fluminense e da seleção, ele atuará de maneira interina, já que a CBF aguarda a chegada do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, a partir de junho do ano que vem, quando se encerra a temporada europeia, para assumir o comando do grupo.

Logo em seu primeiro compromisso, o técnico brasileiro terá alguns desfalques de peso. O zagueiro Eder Militão, considerado o parceiro ideal para Marquinhos no miolo da zaga, não estará à disposição do comandante, por conta de uma lesão ligamentar no joelho, que o tirou de ação até 2024.

No ataque, Vinicius Junior, único brasileiro indicado para a disputa da Bola de Ouro, prêmio que elege o melhor jogador do mundo, também está machucado, se tornando a principal ausência de Diniz para esta Data Fifa, que ainda terá o duelo com o Peru, na terça-feira, em Lima.

No entanto, há a expectativa de que o craque retorne para a próxima parada internacional, que se inicia no dia 12 de outubro, na partida contra a Venezuela. Lucas Paquetá e Antony, deixados de fora por conta de investigações policiais sobre envolvimento com apostas e agressão física, respectivamente, completam a lista de ausências.

Mesmo sem estas opções, o grupo já tem uma espinha dorsal bem definida, e grandes mudanças por parte do treinador não são esperadas. A preparação para enfrentar os bolivianos contou com três sessões de treinamento na capital do Pará, e o provável onze inicial é composto por Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Raphinha; Richarlison.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Neymar segue sendo o principal atrativo da equipe. O camisa 10, que ainda não estreou pelo Al Hilal, da Arabia Saudita, fará seu primeiro jogo da temporada nesta sexta.