Arthur Elias chama Cristiane em primeira convocação no comando da seleção feminina

Poucos minutos após ser confirmado como o novo técnico da seleção brasileira feminina de futebol, Arthur Elias já anunciou sua primeira lista de convocadas nesta sexta-feira (1). O grande destaque da relação é a atacante Cristiane, preterida pela técnica Pia Sundhage, antecessora de Elias, para a Copa do Mundo deste ano.

Aos 38 anos, a experiente atacante voltou a ser chamada para defender a Canarinho após dois anos. Ela havia perdido espaço na seleção na gestão de Pia, contratada pela CBF para modernizar a equipe e liderar a seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e na Copa da Austrália e da Nova Zelândia, no mês passado.

O Brasil, contudo, não teve sucesso nas duas grandes competições. No Mundial, sofreu sua maior decepção, com a queda ainda na fase de grupos. Semanas após a dura eliminação, a CBF anunciou a demissão da suéca. Com a saída da treinadora, a atacante do Santos voltou a ganhar uma chance na equipe brasileira.

No total, Arthur Elias chamou 30 jogadoras para a Data Fifa deste mês, a primeira após a Copa, finalizada no dia 20 de agosto. A seleção, contudo, não terá adversários para disputar amistosos em setembro. E o treinador vai aproveitar a data para comandar treinos com o grupo na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Em sua primeira entrevista coletiva como técnico da seleção, ele minimizou a ausência de rivais neste mês. "Em relação à Data Fifa, isso não me atrapalha em nada. Vamos tentar ter adversários fortes para as próximas vezes, mas em relação a essa eu estou satisfeito em ter as jogadoras treinando, é um grupo grande inicial e vamos precisar de mais tempo de treinamento", declarou.

Com contrato até a Copa do Mundo de 2027, o novo treinador terá como sua primeira grande missão comandar a equipe na Olimpíada de Paris-2024. A seleção já está classificada para disputar a competição, em julho do próximo ano.

Confira a primeira lista de convocadas do novo comandante:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviária), Camila (Santos) e Kemelli (Corinthians);

Laterais: Tamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Katy (Corinthians) e Bruninha (Gotham FC);

Zagueiras: Rafaelle (Orlando Pride), Tainara (Bayern de Munique), Kathellen (Real Madrid) e Antônia (Levante);

Meio-campistas: Ary Borges (Racing Louisville), Luana (Corinthians), Duda (Corinthians), Angelina (OL Reign), Ana Vitória (Paris Saint-Germain) e Brena (Santos);

Atacantes: Kerolin (North Carolina Courage), Debinha (Kansas City), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Manchester United), Nycole (Benfica), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Eudimila (Ferroviária), Amanda (Palmeiras), Adriana (Orlando Pride), Marta (Orlando Pride) e Cristiane (Santos).