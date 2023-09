Arthur Elias, do Corinthians, assume o lugar de Pia Sundhage na seleção brasileira feminina

A CBF anunciou, e já apresentou, nesta sexta-feira (1) a nova comissão técnica da seleção brasileira feminina. O treinador agora é Arthur Elias, prestigiado pelo bom trabalho realizado no Corinthians nas últimas temporadas.

O profissional de 42 anos chega para substituir a sueca Pia Sundhage, demitida após o fracasso na Copa do Mundo. Ela tinha ainda mais um ano de contrato, rompido por causa do fraco desempenho no mundial, sediado por Austrália e Nova Zelandia, com eliminação ainda na fase de grupos. Apresentado na sede da confederação, no Rio de Janeiro, o paulistano já divulgou sua primeira convocação. Haverá amistosos neste mês, nas datas reservadas pela Fifa para confrontos entre seleções.

Elias inicialmente vai se dividir entre o clube paulista e o time nacional. Essa foi uma das condições estabelecidas pelo clube para liberar o treinador, uma vez que está em um momento decisivo do ano. A agremiação alvinegra está nas semifinais do Campeonato Brasileiro, muito perto da decisão. Após vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, no jogo de ida, a equipe precisa apenas proteger a boa vantagem no duelo marcado para este sábado (2), no Parque São Jorge.

Antes de anunciar o novo comandante, a CBF informou que conversou também com Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino, e Emily Lima, que já esteve à frente da própria Canarinho, e hoje é comandante do Peru.

Pesou a favor de Arthur o ótimo retrospecto à frente do Corinthians, que reativou sua equipe feminina em 2016. De lá para cá, o clube conquistou 14 títulos, entre eles três edições da Copa Libertadores (2017, 2019 e 2021) e quatro do Brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022).