Inter Miami anuncia estádio novo para 2025 e conta com Messi para inauguração

No embalo da fama que Lionel Messi trouxe ao Inter Miami, a direção do clube americano anunciou um novo estádio, com capacidade para 25 mil torcedores, que será inaugurado em 2025. O dono do Inter afirmou que pretende contar com o craque argentino na equipe a tempo da inauguração do Miami Freedom Park. Messi tem contrato com o clube justamente até 2025.

"Com o Inter Miami, minha família decidiu construir algo verdadeiramente transformador. Em apenas quatro anos, mudamos a percepção mundial sobre o futebol americano. Ao iniciarmos a construção do Miami Freedom Park, essa mesma visão nos guiará", afirmou Jorge Mas, proprietário do Inter Miami.

"Ao criar um espaço multifacetado, estabeleceremos um novo padrão de como os complexos esportivos podem ser. Esperamos oferecer um destino gastronômico e de entretenimento para as famílias desfrutarem durante todo o ano. Mal posso esperar para dar as boas-vindas aos nossos torcedores no nosso estádio de última geração, ouvindo os gritos enquanto Messi e seus companheiros do Inter Miami entram em campo pela primeira vez em 2025", completa.

O novo estádio, que tem vocação para se tornar um novo ponto turístico da cidade, vai contar com um parque, com o objetivo de se tornar o maior de Miami. Terá ainda estrutura para receber atletas amadores de atletismo da comunidade, além de apresentar opções comerciais e de entretenimento, incluindo hotel, lojas e restaurantes.

Jorge Mas informou também que a construção da nova arena já começou no início de agosto e que o estádio terá apenas financiamento privado.