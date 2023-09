Goiás x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na expectativa de ver o Inter com força máxima para enfrentar o Goiás, neste sábado (2), às 16h, o torcedor colorado espera que seu time retome o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, no qual não vence há nove jogos. O duelo será válido pela 22ª rodada da competição, e terá transmissão exclusiva do Premiere, na TV fechada.

O único desfalque do técnico Eduardo Coudet será o zagueiro Vitão, que sofreu uma lesão muscular na coxa, contra o Flamengo, no último sábado (26), e segue realizando tratamento no departamento médico. Atualmente, o Colorado ocupa a 14ª posição na tabela, com 25 pontos somados, apenas quatro a mais do que o Santos, que abre o Z-4, com 21.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Inter - Rochet; Bustos, Mercado, Hugo Mallo e Renê; Johnny, Aránguiz, Wanderson e Maurício; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Kleber Lucio Gil. No VAR, estará Rodrigo D Alonso Ferreira.

Serviço Goiás x Inter

Local: Estádio Hailé Pinheiro;

Horário: 16h;

Transmissão: Premiere.