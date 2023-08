Djokovic celebra vitória em volta ao US Open e retorno ao posto de número 1 do mundo

Novak Djokovic voltou com tudo ao US Open. Na madrugada desta terça-feira (29), o tenista sérvio arrasou o francês Alexandre Muller e, de quebra, assegurou seu retorno ao posto de número 1 do mundo. Na quadra rápida de Nova York, Djokovic precisou de apenas 1h35min para superar o atual 84º do mundo por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/2 e 6/3.



Com a vitória, o sérvio somou pontos suficientes para desbancar Carlos Alcaraz da liderança do ranking. Atual campeão do US Open, o espanhol buscar defender o título para não ver Djokovic abrir vantagem na ponta. Já o sérvio segue em busca do seu 24º troféu de Grand Slam para igualar a marca da australiana Margaret Court, que detém o recorde entre homens e mulheres.



A estreia de Djokovic começou tarde da noite, após a cerimônia de abertura da competição, na quadra central do complexo do US Open. Era quase 1h da madrugada quando ele deixou a quadra, pelo horário local.

A partida desta segunda marcou ainda o seu retorno ao US Open. Ele não pôde disputar a edição de 2022 por não apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19



Na estreia, Djokovic mostrou seu poder de fogo, ainda no embalo do título conquistado no Masters 1000 de Cincinnati, há pouco mais de uma semana. "Acho que a performance mostra como eu estava me sentindo nesta noite, principalmente nos dois primeiros sets. Foi um tênis no apagar das luzes, quase perfeito, e perfeito no primeiro set. Acho que eu tinha um golpe para praticamente qualquer estratégia que ele tinha", declarou.



Na segunda rodada, o tenista da Sérvia vai enfrentar o espanhol Bernabe Zapata, atual número 76 do mundo. O atleta de 26 anos superou o americano Ethan Quinn por 6/4, 6/4 e 6/3, em sua estreia. O duelo, inédito no circuito profissional, deve acontecer na quarta-feira. "Bem, eu sabia que seria um jogo tarde da noite, uma estreia tardia. Apesar disso, estava empolgado para entrar em quadra. Eu não estava ligando se o jogo fosse começar depois da meia-noite porque estava ansioso por este momento, por estar num dos maiores estádios do nosso esporte, o mais barulhento do tênis, jogando numa sessão noturna", comentou Djokovic.A partida desta segunda marcou ainda o seu retorno ao US Open. Eleporpara ter sua entrada permitida nos Estados Unidos. Sua última partida em Nova York havia sido a final de 2021, quando sofreu uma dura derrota para o russo Daniil Medvedev, por 3 a 0. Na ocasião, o sérvio tentava fechar o Grand Slam, com vitória nos quatro grandes torneios da temporada num mesmo ano, o que acabou não acontecendo.Na estreia, Djokovic mostrou seu poder de fogo, ainda no embalo do título conquistado no Masters 1000 de Cincinnati, há pouco mais de uma semana. "Acho que a performance mostra como eu estava me sentindo nesta noite, principalmente nos dois primeiros sets. Foi um tênis no apagar das luzes, quase perfeito, e perfeito no primeiro set. Acho que eu tinha um golpe para praticamente qualquer estratégia que ele tinha", declarou.Na segunda rodada, o, atual número 76 do mundo. O atleta de 26 anos superou o americano Ethan Quinn por 6/4, 6/4 e 6/3, em sua estreia. O duelo, inédito no circuito profissional, deve acontecer na quarta-feira.

WOZNIACKI TAMBÉM VENCE

A dinamarquesa Caroline Wozniacki voltou com vitória aos Grand Slams. A ex-número 1 do mundo superou a russa Tatiana Prozorova por 6/3 e 6/2. Ela não jogava uma partida deste nível há três anos e meio, quando anunciou sua aposentadoria. Seu retorno aconteceu no início deste mês. Em duas competições, venceu uma partida e perdeu duas.



No US Open, onde foi vice-campeã em 2009 e em 2014, Wozniacki vai enfrentar agora, pela segunda rodada, a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos de Grand Slam.