Santa Cruz derrota o Guarany de Bagé nos pênaltis e conquista o título da Divisão de Acesso

Depois de um empate em 0 a 0 no último final de semana, no Estrela D'Alva, em Bagé, e novo empate - dessa vez em 1 a 1 - em Santa Cruz do Sul, o Santa Cruz bateu o Guarany nos pênaltis por 5 a 4, no Estádio dos Plátanos, e levantou a taça da Divisão de Acesso pela primeira vez em sua história.

Com a bola rolando, o jogo foi marcado pela lentidão, com poucas chances e muito estudo de ambos os lados. O placar da partida foi inaugurado somente aos 31 minutos do segundo tempo, quando Vini Santos cobrou escanteio na medida para Leylon cabecear no canto esquerdo do goleiro Rodrigo e colocar o Santa Cruz na frente no marcador.

Quando tudo parecia se encaminhar para o título dos mandantes no tempo regulamentar, Douglas lançou na área e Allan Cristian completou para o fundo da rede, igualando a partida para o Guarany, aos 38 minutos. Depois disso, não houve tempo para mais nada e a decisão foi encaminhada para as penalidades.

Logo na primeira cobrança, Arisson, do Guarany, viu seu chute parar na defesa do goleiro Rafael Copetti. Na sequência, Jeferson, Léo Santos, Saulo e Lessa até converteram suas cobranças para a equipe de Bagé, mas viram o Santa Cruz ter 100% de aproveitamento nas batidas de Uillian Correa, João Pedro, Leylon, Eduardo Júnior e Maurício e se sagrar campeão diante de sua torcida.

Independentemente do título, ambas equipes comemoram o acesso ao Gaúchão 2024. Na elite estadual, a dupla substituirá Aimoré e Esportivo, rebaixados nesta temporada.