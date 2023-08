Marcos Leonardo fica no Santos após desistência e oferta maior da Roma

Marcos Leonardo não sairá do Santos nesta janela. A Roma, da Itália, melhorou consideravelmente a oferta pelo atacante, mas viu o clube paulista bater o pé pela permanência do jovem, e desistiu da negociação. Os italianos saíram do negócio após notar que o Peixe não o liberaria de forma imediata. O clube estava empenhado em fechar a contratação, mas exigia que o atacante estivesse à disposição já neste mês.

A diretoria do alvinegro praiano fez muita questão de ter seu centroavante à disposição enquanto tenta fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Diego Aguirre ocupa a 17ª posição na tabela, com apenas 21 pontos, empatado com o Bahia, em 16º.

A previsão de saída do atleta é no final deste ano. Seus representantes estão confiantes de que a Roma pode retornar ao negócio até lá. Marcos Leonardo conversou com a torcida organizada do clube para acalmar os ânimos. Após ficar uma semana ausente dos treinos, por estar ansioso para a definição do seu futuro, o atacante procurou os torcedores para dar sua versão dos fatos, afinal, a diretoria havia prometido sua venda.

A venda de Deivid Washington, oficializada nesta quinta-feira (24), influenciou o Santos a manter sua outra promessa pelo menos até o final do ano. Os valores iniciais dos europeus não agradaram, diferentemente do Chelsea, que agiu rápido na negociação pelo 'presidente' e alcançou o denominador em comum para fechar o negócio.