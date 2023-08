Vasco levará jogo contra o São Paulo para Brasília

O Vasco deu entrada na CBF com a solicitação para que o jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro, seja no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida está prevista para o fim de semana de 8 de outubro, pela 26ª rodada. A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não detalhou data e horário.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) já autorizou a realização da partida fora do território do Rio. Então, resta apenas uma questão burocrática na CBF para que o jogo seja oficialmente confirmado na capital federal.

O Cruzmaltino tem procurado estádios de grande porte para receber partidas contra times de massa, que podem encher as arquibancadas. Foi assim contra Palmeiras e Atlético-MG neste Brasileiro, quando usou o Maracanã.

Porém, o jogo em Brasília será no período em que o estádio do Rio deve estar fora de uso, a pedido da Conmebol, para preservar oo gramado visando à final da Libertadores.

A entidade continental estima que sejam necessários de 20 a 30 dias de descanso para que o campo fique no melhor estado possível para a decisão de 4 de novembro. Outro jogo que deve ir para Brasília nesse período é o Flamengo e Santos, dia 1 ou 2 de novembro.