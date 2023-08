Veja a situação dos brasileiros nas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana

A Libertadores e a Copa Sul-Americana tiveram seus jogos de ida pelas quartas de final nesta semana. Após as primeiras partidas da fase eliminatória, os times brasileiros continuam com a chance de fazer duas finais continentais 100% nacionais na temporada de 2023. Veja como está a situação de cada uma das equipes após o primeiro jogo.

INTER DECIDE NO BEIRA-RIO

Nem mesmo os 3.600 metros de altitude de La Paz pararam o Inter nesta rodada. Com um gol de Enner Valencia no início do jogo, o time gaúcho venceu o Bolívar-BOL por 1 a 0 na partida de ida das quartas de final. Agora, atuando no Beira-Rio, os comandados de Eduardo Coudet podem até empatar que estarão na semifinal.

PALMEIRAS 'GARANTIDO'

Semifinalista nas últimas três edições do principal torneio do continente, o Alviverde está virtualmente garantido entre os quatro melhores times da competição mais uma vez. Na última quarta-feira (23), mesmo fora de casa, a equipe de Abel Ferreira não tomou conhecimento do Deportivo Pereira-COL e contou com uma grande atuação de Rony para vencer por 4 a 0 fora de casa.

Na próxima semana, o clube paulista recebe o adversário no Allianz Parque, e pode perder por até três gols que se classifica para as semifinais, tendo pela frente o rival que avançar do duelo argentino entre Racing e Boca Juniors. No primeiro confronto, houve empate sem gol.

FLUMINENSE ENCAMINHADO

Com mais de 55 mil pessoas no estádio do Maracanã, o tricolor carioca abriu vantagem na disputa das quartas de final da Libertadores. Com gols de André e Cano, o time de Fernando Diniz venceu o Olimpia por 2 a 0, em casa e largou na frente. Agora, na próxima quinta-feira, a equipe pode perder no Paraguai por um gol que avança de fase e continua na busca pelo título inédito.

CORINTHIANS EM ABERTO

Na Copa Sul-Americana, o Brasil continua vivo com cinco representantes. São Paulo, Corinthians, Botafogo, América e Fortaleza tentam fazer com que o País volte a uma final pela segunda vez seguida e conquiste o terceiro título do torneio.

Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians teve dificuldade, mas venceu o Estudiantes na partida de ida das quartas de final. O placar magro de 1 a 0 pode ser pequeno. Na próxima terça-feira, o time de Vanderlei Luxemburgo vai até a Argentina, e pode empatar que estará na semifinal da competição pela primeira vez na história. O problema é segurar o bom adversário em sua casa, diante de sua gente, e precisando fazer apenas um gol para deixar tudo igual. A sensação de parte dos corintianos é que o resultado em Itaquera foi pouco.

SÃO PAULO ATRÁS DE OUTRA VIRADA

Assim como aconteceu nas oitavas de final da competição, o São Paulo perdeu a partida de ida fora de casa. Jogando na altitude de Quito, o time de Dorival Junior foi derrotado por 2 a 1 pela LDU nesta quinta. Apesar de um primeiro tempo muito ruim, a equipe conseguiu crescer na segunda etapa e marcou com Lucas. Com o resultado, o time do Morumbi precisa vencer por dois gols de diferença. Caso a vitória seja por apenas um gol, a definição da classificação ficará para as penalidades. O empate é do adversário.



FORTALEZA SAI NA FRENTE

No único duelo brasileiro das quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza venceu o América-MG, fora de casa, por 3 a 1, e praticamente se classificou para a semifinal. Com grande atuação do atacante Guilherme, o time de Vojvoda agora vai atuar na Arena Castelão podendo perder por até um gol que estará entre os melhores times da sul-americana.

BOTAFOGO SE COMPLICA

Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo recebeu o Defensa y Justicia, da Argentina, e empatou no Nílton Santos por 1 a 1. Apostando em um time alternativo na Sul-Americana, o técnico Bruno Laje agora precisa ganhar na Argentina para se classificar para a semifinal. Em caso de novo empate, a definição fica para as penalidades. Se for derrotado, a equipe carioca estará eliminada.