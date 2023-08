Santer vence Gigantes e é bicampeão brasileiro de rúgbi em cadeira de rodas

O Santer/RJ venceu o Gigantes/SP, de Campinas, nessa quarta-feira (23) e é bicampeão brasileiro de rúgbi em cadeira de rodas. A disputa aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com vitória de 60 a 39 para o time carioca. Além do título, o Santer garantiu vaga para a Copa dos Campeões, que será disputada em Brasília em dezembro. As informações são do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O time já havia sido campeão brasileiro de rúgbi em cadeira de rodas em 2021. Na edição de 2022 do torneio, a equipe carioca ficou próxima do troféu, com o vice-campeonato conquistado em uma disputa com o Minas que terminou com diferença de um ponto (54 a 53).

Para este ano, o Santer manteve o destaque da equipe vice-campeã, Gabriel Feitosa, e reforçou o time ao contratar Julio Braz, melhor jogador do Brasileiro 2022 e campeão com Minas. A dupla foi essencial para a conquista do bicampeonato, na qual a maior ameaça veio no início do primeiro quarto, mas que foi rapidamente superada pelo Santer, que logo abriu vantagem no placar.

“Fui muito feliz no Minas, conquistei títulos, mas resolvi voltar para o Santer por causa da minha família, esposa e filha. As pessoas me receberam muito bem e treinamos forte para chagarmos ao título. Foi uma competição difícil, com times de alto nível e atletas de Seleção, mas, no fim, fomos campeões”, pontuou Braz.

O campeonato deste ano contou com seis equipes, divididas em dois grupos (A e B), com três integrantes cada, e também celebrou os 15 anos de fundação da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC).