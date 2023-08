Lara Lima acumula medalhas de ouro e bronze no Mundial de halterofilismo de Dubai

A mineira Lara Lima acumula medalhas de ouro e bronze no Campeonato Mundial de halterofilismo, em Dubai. Na categoria júnior, de até 41kg, a halterofilista conquistou o bicampeonato nessa terça (22) e a o terceiro lugar do pódio nesta quarta-feira (23). As informações são do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A prova que deu a vitória à Lara na categoria júnior até 41 kg foi decidida no primeiro levantamento, quando a brasileira largou na frente ao erguer 92 kg, dois a mais do que sua principal rival na disputa, a equatoriana Kerly Lascano. Em seguida, Lara pediu 94kg e 95kg, mas não conseguiu completar os levantamentos. A equatoriana arriscou 95kg e 96kg, mas também não teve suas tentativas validadas. O pódio foi completado com a cazaque Aigerim Aidarkyzy, que levantou 67 kg e ficou com o bronze. O primeiro título de Lara na categoria foi conquistado em 2021, em Tbilisi, na Geórgia.

• LEIA TAMBÉM: Vídeos de celebridades auxiliam atletas brasileiros na preparação paralímpica

Na disputa adulta desta quarta, em que garantiu o bronze, a brasileira contou com duas tentativas válidas, nas quais ergueu 98 kg para ir ao pódio. Lara competiu no grupo A, ao lado das principais atletas da categoria. A atleta de 20 anos começou errando a primeira tentativa para 96kg. Em seguida, teve êxito para os mesmos 96kg. Na última rodada, a brasileira ergueu 98kg e recebeu votos satisfatórios dos árbitros, garantindo o terceiro lugar.

Lara é a caçula da comissão brasileira em Dubai, que conta com 23 atletas na competição. A delegação conta com halterofilistas de 12 unidades federativas (AM, BA, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP), classificados de acordo com os índices estabelecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) durante a Primeira Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa, em março, e o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, em abril, ambas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

O campeonato em Dubai é etapa obrigatória para a qualificação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e conta com 495 atletas de 78 países.