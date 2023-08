Brasileira de 15 anos faz campanha perfeita e conquista o Mundial sub-18 de judô

O Brasil continua fazendo bonito no judô. Depois de ganhar cinco medalhas no Grand Prix de Zagreb, no fim de semana, com a equipe adulta, o País voltou ao pódio nesta quarta-feira (23), pelo Mundial sub-18, e com medalha dourada. A jovem Clarice Ribeiro, da categoria até 44kg, superou a mongol Otgonjargal Togtbaatar na decisão para garantir o ouro. Foi o quinto verde amarelo na história da competição.

Estreante em mundiais, Clarice superou a atleta na Mongólia na decisão com um belo ippon quando restavam dois minutos e cinco segundos para o fim do combate. Ainda tímida, a jovem prodígio comemorou com discrição, apenas com o punho da mão direita cerrado.

Antes da decisão, a atleta havia superado outras quatro rivais. Na semifinal contra Devi Huidrom, ela teve de buscar forças para virar um combate que perdia por um wazari. Acertou a pegada e projetou a oponente ao chão, virando com ippon.

A judoca ainda havia superado a espanhola Beorlegui Oses, também por ippon, a casaque Gulkhan Shyngghyskhan e a húngara Viktoria Kiss, ambas com wazari. Na mesma modalidade, Sarah Mendes caiu na segunda luta e não chegou nem perto da disputa das medalhas.

No masculino, a melhor marca foi de Victor Hugo Silva, que fechou o dia na sétima colocação na categoria até 50kg. Depois de ganhar duas vezes, ele caiu nas quartas de final e na repescagem pelo bronze. Ele vencia o italiano Francesco Crocciani por duas punições, mas acabou se descuidando e levando o ippon.