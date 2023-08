De olho nas quartas de final da Libertadores, Inter está a 3 pontos do Z-4 do Brasileirão

Em meio à preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Bolívar, o Inter precisou ligar o alerta no Campeonato Brasileiro, onde está ameaçado pela zona de rebaixamento após os resultados da última rodada. O primeiro time no Z-4 neste momento é o Santos, que tem 21 pontos, três a menos do que a equipe colorada.

No último sábado (19), o Inter perdeu em casa para o Fortaleza por 1 a 0, com um time praticamente reserva, e chegou ao oitavo jogo seguido sem vitória no torneio nacional, o quinto sob o comando de Eduardo Coudet. O último triunfo dos gaúchos foi contra o América-MG, no dia 25 de junho.

Além disso, os outros resultados da rodada, como as vitórias de Vasco, Santos e Bahia, que também lutam para fugir do Z-4, dificultaram ainda mais a vida colorada.

Os próximos jogos da equipe gaúcha no Brasileirão serão contra Flamengo e Goiás, ambos fora de casa. Em caso de resultados negativos, a tendência é que o Inter, atual 15° colocado, caia algumas posições na tabela e ingresse na temida zona de rebaixamento, mesmo vivendo boa fase na Copa Libertadores.