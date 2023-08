Inter e Bolívar, pela Libertadores, terá transmissão ao vivo na TV fechada

Dando início ao confronto de 180 minutos das quartas de final da Libertadores da América, o Inter visita o Bolívar nesta terça-feira (22), em La Paz, às 19h, pelo jogo de ida no confronto eliminatório. A partida terá transmissão ao vivo somente pela TV fechada, no canal Paramount+, também exibido em streaming para assinantes na internet.

Para esta partida, a principal preocupação do Colorado será a altitude, já que a capital boliviana está a mais de 3.500 metros do nível do mar. O técnico Eduardo Coudet terá seu plantel completo à disposição, e irá com força máxima para campo.

Serviço Bolívar x Inter

Contra o Fortaleza, no sábado, o argentino poupou quase todos os seus titulares, visando preservá-los para o confronto da Libertadores.

Caso avance para a semifinal, o adversário dos gaúchos sairá do embate entre Fluminense e Olimpia-PAR, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívar - Lampe; Bentaberry, Ferreyra e Sagredo; Bejarano, Villamíl, Justiniano e Patito Rodríguez; Bruno Sávio; Chico e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Darío Herrera, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade. No VAR, estará Germán Delfino

Horário: 21h30min ;

Local: Estádio Hernando Siles

Transmissão: Paramount+ na TV fechada e streaming