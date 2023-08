Santos x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil, onde foi superado pelo Flamengo nos dois jogos, o Grêmio volta seu foco para a única competição que lhe resta, o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), às 16h, o Tricolor visita o Santos, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da competição. A transmissão da partida será feita pela RBS TV e pelo Premiere.

A situação dos gaúchos na tabela é animadora, e mesmo com o sonho do título distante, por conta da excepcional campanha que faz o líder Botafogo, a equipe de Renato Portaluppi segue entre as cabeças da competição, em terceiro lugar, com 33 pontos somados, e um jogo a menos que os demais. A distância para o Palmeiras, atual vice-líder, é de apenas um ponto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos - Vladimir; Gabriel Inocêncio, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, João Lucas e Jean Lucas; Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre.

Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê, Ronald (Carballo), Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Celso Luiz da Silva. No VAR, estará Emerson de Almeida Ferreira.

Serviço Santos x Grêmio;

Local: Vila Belmiro;

Horário: 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere.