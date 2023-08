Grêmio aposta todas as fichas no Brasileiro após eliminação na Copa do Brasil

Com o foco voltado exclusivamente para o Campeonato Brasileiro, após a queda para o Flamengo na Copa do Brasil, o Grêmio vai a São Paulo neste final de semana para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, no domingo (20), às 16h, pela 20ª rodada do torneio de pontos corridos. A situação do Tricolor na tabela é favorável, ele ocupa a terceira posição, com 33 pontos somados e um jogo a menos em relação aos demais.

Sem nenhuma competição simultânea, a equipe de Renato Portaluppi terá mais tempo sobrando em seu calendário, e poderá se preparar melhor para os compromissos do Brasileiro. Mesmo na parte de cima da tabela, é pouco provável que os gaúchos consigam brigar pelo título, pois a distância para o líder Botafogo, que disparou na ponta, é de 14 pontos. É bem verdade que os cariocas tem um jogo a mais, mas mesmo com essa diferença, o Alvinegro não vem deixando pontos para trás, dificultando a vida daqueles que o perseguem.

Após a eliminação para o Rubro-Negro, a delegação gremista seguiu para São Paulo, sem retornar à Porto Alegre. Na capital gaúcha, a rotina de treinamentos para os atletas que não viajaram segue normalmente.

LEIA MAIS: Grêmio perde para o Flamengo por 1 a 0 e está fora da final da Copa do Brasil

Para o próximo duelo, existe a expectativa de que o zagueiro Geromel possa fazer sua estreia na temporada, após ser preservado pelo departamento médico do clube nos últimos jogos, para que volte na melhor condição física possível. Além do ídolo tricolor, outro defensor que pode retornar é Bruno Uvini, poupado recentemente por desgaste físico. No entanto, ambos os atletas não viajaram ao Rio de Janeiro, e para que possam estar à disposição, deverão encontrar o restante do elenco no estado paulista.

Por outro lado, o Tricolor sabe que não poderá contar com Suárez e Villasanti, suspensos, após receberem o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense. Com isso, o onze inicial dos gaúchos deverá contar com Grando; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Bruno Alves (Geromel) e Reinaldo; Ronald, Carballo, Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro Galvão.

O Santos, por sua vez, vive o drama da luta contra o rebaixamento, e atualmente ocupa a 17ª colocação do Brasileiro, abrindo o Z-4, com 18 pontos. São cinco jogos sem vencer, além da troca recente de técnico, na qual Diego Aguirre substituiu Paulo Turra. O uruguaio fez sua estreia na última rodada, e acabou sendo derrotado pelo Fortaleza, fora de casa, por 4 a 0.