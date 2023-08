Neymar é apresentado pelo Al-Hilal

O Al Hilal anunciou no início da tarde desta terça-feira (15) a contratação de Neymar. A divulgação foi feita por meio de vídeo nas redes sociais do clube saudita.

Pelo acordo, Neymar vai receber um dos maiores salários do futebol mundial. Serão 320 milhões de euros no total (R$ 1,7 bilhão pela cotação atual). Ele deverá ser apresentado oficialmente nesta quarta-feira (16).

Com o sonho de voltar ao Barcelona, onde atuou entre 2013 e 2017, o atacante brasileiro foi convencido que a melhor e mais lucrativa oferta que tinha em mãos era do Al-Hilal.

O plano é que ele fique por dois anos no país e depois saia, de graça, aos 33, para voltar à Europa e ter uma temporada em alto nível antes da Copa do Mundo de 2026, sua derradeira chance de ganhar o torneio com a seleção brasileira.

Há a avaliação também de que as demandas na Arábia Saudita serão menores. Seu período em Paris foi atrapalhado por lesões, além de problemas extracampo, protestos de torcedores e derrotas em fases decisivas da Champions League.

Neymar serve como mais um nome para o projeto de "sportswashing" da nação árabe, que gasta bilhões por meio do futebol para melhorar sua imagem e aumentar a influência geopolítica. É uma estratégia já colocada em prática pelos Emirados Árabes Unidos, donos do atual campeão europeu Manchester City, e pelo Qatar, que controla o próprio PSG.

Cristiano Ronaldo tem o maior salário do futebol mundial. São cerca de US$ 200 milhões por ano (R$ 1 bilhão). Times sauditas fizeram várias contratações caras e de renome para incrementar a imagem e o futebol de sua liga. Karim Benzema tem quase os mesmos vencimentos de Ronaldo, com cerca de US$ 180 milhões por temporada (R$ 970 milhões).