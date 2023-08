NBA Park de Gramado conquista prêmio internacional em Marcas e Experiência

Foram inscritos cerca de 3.700 cases e projetos de mais de 60 países no Stevie Awards 2023, de locais como Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, Arábia Saudita, Inglaterra, Turquia, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Canadá, China, Alemanha, Suécia, Catar, Suíça, Espanha, Bulgária e Holanda.

Conforme informações da Comunicação da NBA, esse é o terceiro prêmio em âmbito internacional que o parque recebe. O primeiro foi o "Platinum", no Titan Business Awards, que reconhece indústrias e empresas que tiveram grande crescimento. O segundo foi o "Ouro" no Prêmio Lusófonos da Criatividade, de Portugal, o único mundialmente dedicado a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua portuguesa.

Entre as atrações do NBA Park estão áreas para fotos, quadras de arremesso, máquina de arremesso, fliperama, vestiário e a maior NBA Store da América Latina.

O parque temático fica localizado na Avenida Hortênsias, número 4.795, e tem capacidade de receber. Com parceria do Nacional Parque Basquete Brasil, opera de quarta a segunda, com abertura às 10h e enceramento às 17h. Oscustam a partir de R$ 79,50 e podem ser adquiridos no