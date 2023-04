Primeiro parque temático da NBA no mundo inaugura nesta quarta em Gramado

Leonardo Machado

O primeiro parque temático da maior liga de basquete do mundo abre as portas oficialmente para o público nesta quarta-feira (19), às 10h. O NBA Park Gramado promete muito entretenimento e imersão no seu espaço de mais de 4 mil m² divididos em cinco pavimentos, com capacidade de receber 2,5 mil visitantes. Localizado na Avenida Hortênsias, 4.795, o atrativo tem a Nacional Parque Basquete Brasil como parceiro e vai operar de quarta a segunda, com abertura às 10h e enceramento às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 79,50 no site do NBA Park.Os fãs que chegam no local já são transportados para o Arena Combine, um espaço com quadra, arquibancada, áreas 'instagramáveis' e mais de 150 telas espalhadas pelo local oferecendo interatividade e conteúdo. Nesse hall de entrada, o visitante pode viver a experiência de como é estar junto com os astros do basquete através da experiência de realidade virtual. Também é possível simular a experiência de quem apita as partidas da NBA na cabine de Replay Center, verificando faltas e jogadas. Chegando no segundo andar, o público pode vivenciar uma experiência gastronômica de um ginásio da NBA, com pratos e lanches típicos dos Estados Unidos. Além disso, no segundo pavimento, também é possível conhecer a história A experiência, com cerca de 15 minutos, que remonta os 76 anos da maior liga de basquete do mundo e seus personagens históricos, com exposição de memórias oficiais. Os dois pavimentos de subolso contam com mais áreas para fotos, quadras de arremesso, máquina de arremesso, fliperama e a loja da NBA Store, com itens licenciados exclusivos. Inclusive, para a decoração da NBA Store do NBA Park foi necessária a aplicação de mais de 2 mil metros de adesivos. Além disso, o parque temático pode ser alugado para eventos corporativos.