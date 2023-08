Mais de 2 mil torcedores do Grêmio são esperados no Maracanã para jogo da Copa do Brasil

O Rio de Janeiro deverá receber uma invasão gremista nos próximos dias: são esperados mais de 2 mil torcedores do clube gaúcho no estádio Maracanã nesta quarta-feira, 16 de agosto, quando às 21h30min o Tricolor enfrenta o Flamengo no jogo de volta pelas semifinais da Copa do Brasil.

Na partida de ida, o Grêmio foi derrotado por 2 a 0 em plena Arena . Agora, para se classificar fora de casa sem depender dos pênaltis, a equipe de Renato Portaluppi precisará surpreender o Flamengo e vencer por uma diferença superior a dois gols. Se a vitória do Grêmio for por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Não há gol qualificado.

De acordo com o supervisor do Departamento do Torcedor Gremista (DTG), Thiago Floriano, a mobilização da torcida, que ainda está acreditando no clube mesmo diante das adversidades, é importante para motivar o grupo de jogadores.

Segundo ele, está havendo um aumento na procura por ingressos desde a vitória contra o Fluminense. Por ora, mais de 2 mil torcedores gremistas devem comparecer ao Maracanã. Mas há ingressos, considerando que o espaço reservado para a torcida gremista é de 4 mil lugares.

“Após os resultados do final de semana, percebemos uma sobrevida na venda de ingressos. Com a empolgação da torcida, não será surpreendente se o público total exceder o que nós estamos prevendo (2.200 pessoas).”

Para Augusto Genz, torcedor Tricolor que ocupará um dos lugares reservados para os visitantes no Maracanã, a decisão de comparecer às arquibancadas foi tomada logo após o jogo de ida. “Não faria sentido apoiar o Grêmio apenas nas horas boas, já que é justamente nas más que o time mais precisa de nós”, argumenta. A expectativa do torcedor é de uma vitória dramática: 2 a 0 no tempo normal, com classificação gremista na decisão por pênaltis.

No total, foram disponibilizados 4 mil ingressos para a torcida do Grêmio. O preço é de R$ 160, e pode ser adquirido de forma exclusiva no site do Flamengo. O principal ponto de retirada de ingressos será na Farani 1903 Sport Bar, tradicional local de encontro dos gremistas para jogos no Rio de Janeiro.

O ponto de partida das excursões em direção ao estádio será no Posto 1 da Praia do Leme, às 15h. Demais informações podem ser consultadas através do serviço de jogo, disponibilizado no site oficial do Tricolor.