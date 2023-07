No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Grêmio perde para o Flamengo na Arena

Nos primeiros 90 dos 180 minutos que irão definir quem avança à final da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu para o Flamengo pelo placar de 2 a 0, na Arena, em uma partida que a torcida tentará esquecer o quanto antes. Em desvantagem no placar, o Tricolor já está de olho no jogo da volta, que ocorrerá no dia 16 de agosto, no Maracanã.

Os mandantes começaram elétricos, e logo aos três minutos, Luis Suárez, que teve sua permanência garantida pelo técnico Renato Portaluppi antes da partida, arriscou do meio de campo, quando viu Matheus Cunha adiantado, mas não teve sucesso em sua primeira tentativa. Aos 12, o goleiro rubro-negro deu um presente para Villasanti, ao errar a saída de bola, mas concertou o erro com uma bela defesa, frente a frente com o paraguaio.

Após essa pressão inicial, os visitantes conseguiram equilibrar a partida, que ficou mais disputada no meio campo, sem muitas oportunidades de gol. Apenas aos 33 minutos uma chance de perigo voltou a aparecer, e desta vez, de maneira mortal. Os cariocas escaparam na intermediária com Wesley, que com espaço para pensar, passou para Bruno Henrique na esquerda, e de primeira, o camisa 27 pifou Gabriel com perfeição, para o camisa 10 empurrar para o fundo do gol e abrir o placar.

De maneira fulminante, o rubro-negro chegou de novo, aos 39, com um pênalti cometido pelo zagueiro Bruno Alves, que colocou a mão na bola. Porém, na batida, Gabriel parou em Grando, que salvou a equipe gaúcha de ficar dois gols atrás no marcador. Sem mais oportunidades, as duas equipes foram para o intervalo, com os comandados do chileno Jorge Sampaoli na frente.

Na volta para a segunda etapa, o clima do confronto estava tenso, aos 15 minutos, o capitão gremista Walter Kannemann chegou atrasado em um carrinho, pegou Everton Ribeiro sem bola, e foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

Mesmo com um a menos, o Tricolor seguiu corajoso em campo, chegando com Ferreira aos 20 minutos, o camisa 10 armou bela jogada da esquerda para o meio, e finalizou na entrada da área, rente à trave. Porém, a resposta flamenguista foi mais eficiente, com Thiago Maia entrando na área livre pela esquerda, batendo cruzado e ampliando a vantagem rubro-negra para 2 a 0. O gol, no entanto, foi credito para Bruno Alves, contra, pois o defensor desviou o chute.

O controle da partida foi todo para os visitantes, que se aproveitaram da vantagem numérica e moral estabelecida. Sem pressa para se expor, eles cozinharam o duelo, administrando a vantagem de dois gols, e levando um cenário confortável para o Rio de Janeiro, onde irão decidir a vaga.

Com o segundo jogo da semifinal marcado para acontecer em três semanas, o Grêmio volta seu foco para o Campeonato Brasileiro, mas mantém um olho atento na decisão que está por vir. Pela competição de pontos corridos, o próximo compromisso da equipe será nesta segunda-feira, quando visitará o Goiás, pela 17ª rodada.

Grêmio (0) Gabriel Grando; Bruno Uvini (Ferreira), Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo (Nathan), Bitello (Zinho), Cristaldo e Reinaldo; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo (2) Matheus Cunha; Wesley (Varela), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Everton Ribeiro (Luiz Araújo), Arrascaeta (Allan) e Bruno Henrique (Everton); Gabriel (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem: Raphael Claus