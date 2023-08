Al-Ahli anuncia a contratação de Ibañez, zagueiro da seleção brasileira

Presente na última convocação da seleção brasileira, o zagueiro Roger Ibañez, de 24 anos, trocou o futebol italiano pelo saudita. O Al Ahli, time de Roberto Firmino, anunciou a contratação do zagueiro nesta quinta-feira (10). O jogador, que estava na Roma, e foi figura de destaque na campanha do vice-campeonato da Liga Europa na temporada passada, assinou com o clube saudita até junho de 2027.

De acordo com a imprensa europeia, o time do Oriente Médio pagou 30 milhões de euros aos italianos pela contratação. O valor pode crescer se o atleta alcançar metas esportivas. Além de Firmino, primeiro reforço anunciado pelo Al Ahli nesta janela de transferências, após seu contrato com o Liverpool chegar ao fim, Ibañez se junta a outros quatro atletas vindos do futebol europeu: Edouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (Barcelona), Allan Saint-Maximin (Newcastle) e Riyad Mahrez (Manchester City) também farão parte do elenco.

O jogador vem ganhando espaço na seleção brasileira ao longo do último ano, sendo convocado pela primeira vez em setembro de 2022, ainda por Tite, e realizando sua estreia com a Amarelinha em amistoso, diante da Tunísia. Ele também foi chamado por Ramon Menezes nas duas datas Fifa de 2023, atuando como titular na derrota para Marrocos. Ibañez se tornou um nome de confiança de José Mourinho na Itália. Nas duas temporadas sob o comando do português, ele disputou 99 partidas, sendo 93 delas como titular, e anotou sete gols.