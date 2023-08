Grêmio recebe o Fluminense buscando terminar o 1° turno na zona de classificação para a Libertadores

Com apenas 1 vitória nos últimos 7 jogos, o Grêmio se prepara para receber o Fluminense, no próximo domingo (13), às 16h, na Arena. O jogo será valido pela 19° rodada do Brasileirão e, em caso de vitória, o Tricolor pode até terminar o 1° turno da competição na vice-liderança.

Para os gremistas, a primeira metade do campeonato tem sido uma grata surpresa: em 17 jogos, o clube tem 9 vitórias e por boa parte da competição esteve dentro da zona de classificação para a Libertadores. Atualmente, o Tricolor ocupa a 6° colocação, com apenas 1 ponto a menos que o vice-líder Flamengo - mas os rubro-negros jogaram uma partida mais.

Porém, o retrospecto recente não é tão positivo assim e o Grêmio já acumula três jogos sem vitória. As duas últimas foram na própria competição, já a terceira, foi na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, quando a equipe gaúcha perdeu para o Flamengo por 2 a 0 dentro de casa. O jogo de volta do mata a mata será logo após o confronto contra o Fluminense e, portanto, uma vitória gremista neste final de semana pode representar uma retomada da confiança dos gaúchos, que terão que reverter o placar na quarta em pleno Maracanã.

Para esta partida, Renato Portaluppi poderá contar com as estreias do zagueiro Rodrigo Ely e do atacante João Pedro, que já treinam normalmente com o grupo de jogadores. Porém, o Tricolor deve ir a campo com a mesma base de equipe dos últimos jogos, com: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Ferreira; Nathan e Luís Suárez.

Pelo outro lado, o Fluminense vem embalado com a classificação na Libertadores em cima do Argentinos Juniors, e busca se manter dentro do G-4 da competição nacional - atualmente ocupa a 3° colocação. Para essa partida, o treinador Fernando Diniz terá dois desfalques entre os titulares: o meia Lima e o zagueiro Felipe Melo. Para os seus lugares, deverão entrar Marlon e Martinelli. O provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Em meio aos preparativos para o confronto, o Grêmio anunciou a renovação de contrato do zagueiro Kanemann por mais duas temporadas. No começo da semana, o jogador já havia revelado sua decisão de seguir no Tricolor apesar do interesse do Independiente-ARG. No clube gaúcho ele é considerado ídolo, já tendo conquistado títulos como Libertadores e Copa do Brasil.