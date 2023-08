Empolgado após classificação histórica, Inter enfrenta o líder Botafogo no Rio de Janeiro

Confiante após a vitória e classificação contra o River Plate na última terça-feira (8), pela Copa Libertadores, o Inter agora volta o seu foco ao Campeonato Brasileiro, onde já neste sábado (12), às 21h, enfrentará o líder Botafogo, no estádio Nilton Santos. A partida será válida pela 19° rodada e encerrará o 1° turno da competição nacional.

De forma geral, a primeira metade do campeonato não deixará saudades para a torcida do Inter: nos primeiros 18 jogos, o clube gaúcho conquistou 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas e figura apenas na 12° colocação. Mesmo em caso de vitória, a melhor posição que o Colorado pode encerrar o turno é a 9°.

as principais expectativas estão em torno da consolidação do estilo de jogo de Eduardo Coudet. O argentino chegou sob pressão em Porto Alegre e, mesmo apresentando uma melhora considerável em relação ao time de Mano Menezes, demorou para conseguir sua primeira vitória. Após 4 jogos (com 2 vitórias e 2 empates), ela veio de forma especial, por 2 a 1, no jogo mais importante da temporada, contra o River Plate, na última terça (8). Para a segunda metade,. O argentino chegou sob pressão em Porto Alegre e, mesmo apresentando uma melhora considerável em relação ao time de Mano Menezes, demorou para conseguir sua primeira vitória. Após 4 jogos (com 2 vitórias e 2 empates), ela veio de forma especial, por 2 a 1, no jogo mais importante da temporada,

A esperança é que a excelente atuação contra os argentinos sirva como uma “virada de chave” para o clube do Beira-Rio, que até agora não havia engrenado na temporada. No sábado, o Inter terá uma verdadeira prova de fogo para consolidar o bom momento, enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, fora de casa. Os cariocas venceram todos os 9 jogos que disputaram no Nilton Santos e buscam terminar o 1° turno com 100% de aproveitamento como mandante.

Para esse jogo, Coudet não poderá contar com o volante Johnny e meio campista Carlos De Pena, suspensos, além de Campanharo, Rômulo e Thauan Lara, que estão no Departamento Médico. Responsáveis pelos gols contra o River no tempo regulamentar, Gabriel Mercado e Alan Patrick ficaram na academia durante a maior parte da atividade desta quinta-feira (10) e a tendência é que não viajem com a delegação para o Rio de Janeiro. Com isso, um provável Inter tem: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Gabriel, Maurício, Aránguiz (Bruno Henrique) e Wanderson; Luiz Adriano e Enner Valencia.

O Botafogo por sua vez não contará com o centroavante Tiquinho Soares. Artilheiro do Brasileirão, ele saiu lesionado da partida contra o Cruzeiro e deve desfalcar os cariocas por mais 4 semanas. Contra o Inter, o Glorioso deve ser escalado pelo português Bruno Lage com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê e Marlon Freitas; Júnior Santos, Carlos Eduardo e João Victor; Lucas Fernandes.

O Inter começa o deslocamento para a capital fluminense nesta sexta, às 14h30min, no Aeroporto Salgado Filho. Antes, no turno da manhã, Coudet fará a última atividade no CT colorado antes do jogo e definirá a equipe que entrará em campo.