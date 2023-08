Sem Renato Portaluppi e com reforços, Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho

Após a derrota para o Vasco no domingo e folga na segunda-feira, o elenco Tricolor retornou às atividades nesta terça, no CT Luiz Carvalho. O treinamento foi apenas físico, focando na recuperação dos atletas e, a principal ausência foi a do treinador Renato Portaluppi, que segue no Rio de Janeiro – onde o Grêmio atuou no último final de semana.

O treino contou com a presença do meia Pepê, que não atua desde o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, em maio. Além dele, João Pedro e Rodrigo Ely, novos reforços do Tricolor para o restante da temporada, também participaram da atividade e podem pintar entre os relacionados já para o próximo domingo, quando os gaúchos enfrentam o Fluminense, às 16h, na Arena.

No departamento médico, o argentino Cristaldo até realizou algumas atividades com o restante do grupo, mas ainda não possui data para voltar a jogar. Por outro lado, Kanemann, também lesionado, ficou na academia, mas deve voltar a participar dos treinamentos ao longo desta semana.

O zagueiro inclusive realizou uma entrevista na noite de segunda-feira para uma rádio da Argentina em que esclareceu sua situação com o clube brasileiro. Ídolo gremista, Kanemann recentemente recebeu uma forte sondagem do Independiente (ARG) e teve próximo a voltar ao seu país natal. Porém, segundo ele mesmo, a situação já está resolvida e logo o Grêmio deverá anunciar uma renovação de contrato por mais duas temporadas.

Ainda na tarde de terça, nove atletas do grupo principal (Andre, Nathan, Iturbe, Fabio, Luan, Besozzi, Rodrigo Ely, Caique e João Pedro) realizaram um tour na Arena e no Museu do clube, afim de conhecer melhor a história tricolor.

A partir desta quarta, já com o retorno de Renato Portaluppi, o Tricolor começará a preparação para o confronto direto contra o Fluminense. Atualmente o clube gaúcho ocupa a 6° posição do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, enquanto os cariocas estão em 3°, com 31.

A semana livre para treinos será essencial para o treinador gremista arrumar o time e retomar a boa fase. Nos últimos 7 jogos, o Grêmio só conseguiu uma vitória, colocando em risco os objetivos da temporada. Por outro lado, em caso de triunfo no domingo, o clube poderá retomar a vice-liderança da liga.