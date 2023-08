Inter e River, pela Libertadores, terá transmissão ao vivo na TV fechada

Após empatar em casa com o Corinthians por 2 a 2, no último sábado (5), o Inter volta o foco para o compromisso mais importante da temporada até agora, contra o River Plate, às 21h, no Beira-Rio. O confronto é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Todos os ingressos disponibilizados para o jogo já foram vendidos, porém, para os que assistirão de casa, o jogo terá transmissão no canal de TV por assinatura ESPN 4, além do serviço de streaming Star+.

Na ida, os argentinos venceram por 2 a 1 e, para conseguir a classificação, os colorados precisam de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas 1 gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis.

Esta será a 5° partida de Eduardo Coudet na sua segunda passagem pelo Inter. Nos outros 4 jogos, o argentino ainda não conseguiu nenhuma vitória, tendo dois empates e duas derrotas. A expectativa do torcedor que, em pouquíssimas horas esgotou todos os ingressos para o jogo, é de que a primeira venha justamente no jogo mais importante da temporada. Para demonstrar apoio ao time, os colorados ainda realizarão as tradicionais “Ruas de Fogo” na recepção aos atletas no Estádio Beira-Rio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny; De Pena (Bruno Henrique), Aránguiz e Wanderson (Mauricio); Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

River Plate - Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Aliendro e Enzo Pérez; Nacho Fernández, De La Cruz e Barco (Solari); Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Arbitragem: Andrés Matonte, auxiliado por Nicolás Taran e Carlos Barreiro (trio uruguaio). No VAR, estará Leodán González (URU).

Serviço Inter x River Plate

Local: Estádio Beira-Rio

Horário: 21h

Transmissão: ESPN 4 (Star+ no streaming)

Ingressos: Todos os ingressos para a partida já foram vendidos.