Luiz Adriano marca, e Inter busca empate com um a menos contra Corinthians

O Internacional empatou com o Corinthians em 2 a 2 na noite deste sábado (5), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Augusto abriu o placar, mas Bruno Henrique empatou logo depois. Movimentado, o jogo seguiu com boas chances e ligeira superioridade colorada. O time de Vanderlei Luxemburgo quase saiu com a vitória após gol de Fábio Santos, de pênalti, nos últimos minutos. Porém, no último lance Luiz Adriano empatou.

O resultado afasta o Alvinegro da zona de rebaixamento: são 20 pontos, no 14º lugar, cinco acima do Bahia, o primeiro do Z4. Já o Inter é o 10º, com 24 pontos.

As duas equipes voltam a campo na terça (8). O Inter recebe o River Plate (ARG) pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, e precisa reverter a derrota na ida. Já o Corinthians vai com vantagem para Rosário, na Argentina, para enfrentar o Newell's Old Boys, pelas oitavas da Sul-Americana.

O empate amplia a invencibilidade alvinegra sob o comando de Luxemburgo, com sete triunfos e dois empates, e a série invicta no confronto direto contra o Inter: são nove jogos empatados e um vencido, somando uma sequência de cinco anos sem derrota para o Colorado.

Como foi o jogo

O confronto começou aberto e equilibrado no Beira-Rio, com o Inter levando perigo primeiro, em chute forte de longe de Maurício, que explodiu no travessão.

Mas foi o Corinthians que abriu o placar: Renato Augusto contou com o desvio de vitão para vencer Rochet. Mal deu tempo para a comemoração alvinegra: Bruno Henrique empatou três minutos depois, em gol anulado por impedimento, mas confirmado com a revisão do VAR.

A partida seguiu movimentada. As melhores chances eram dos donos da casa, que quase viraram o placar no último minuto antes do intervalo, após gol perdido por Igor Gomes.

O Inter, que já era superior, foi mais dominante na etapa final, já sem Renato Augusto, que saiu no intervalo. Porém, faltou pontaria ao Colorado, que não converteu.

Mesmo jogando pior, os corintianos foram premiados com o pênalti feito por Johnny em Yuri Alberto no fim - e convertido por Fábio Santos. Aguerrido e com um jogador a menos, o Colorado garantiu um ponto no último minuto, com gol de Luiz Adriano.



FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL

Rochet; Igor Gomes, Vitão, Nico Hernández e De Pena; Gabriel (Johnny), Matheus Dias (Wanderson), Bruno Henrique (Aránguiz) e Mauricio (Valencia); Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.



CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon (Roni), Ruan Oliveira (Méndez) e Renato Augusto (Fausto Vera); Adson (Matheus Araújo), Biro (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.