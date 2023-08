Goleira Musovic brilha contra os EUA e garante classificação heróica para a Suécia

A goleira sueca Zecira Musovic foi o grande destaque do empate entre Suécia e Estados Unidos na manhã deste domingo (6), nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina de 2023. Em um jogo em que as americanas atacaram mais, a atuação da arqueira foi essencial para a manutenção do empate e, nos pênaltis, classificação europeia para as quartas de final.

Aos 27 anos, a atleta do Chelsea mede 1,80m e vem sendo um dos pilares da seleção sueca no torneio. Em quatro partidas, o time europeu só sofreu um gol.

Essa é a Copa do Mundo feminina das goleiras. Seja com Musovic, com a nigeriana Chiamaka Nnadozie ou com a jamaicana Rebecca Spencer, a posição foi a que mais evoluiu nos últimos anos. Na fase de grupos e nas oitavas de final, inúmeras partidas foram decididas por milagres operados por elas. Os 'frangos', assim como na modalidade masculina, ainda existem, mas são cada vez mais raros.

O impacto da melhora defensiva dos times já pode ser sentido. Na fase de grupos do Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, a média de gols foi de 2,62 por partida. Na edição anterior, na França, a média bateu em 2,94 gols por jogo. A diminuição dos placares pode ser explicada, entre outros fatores, pela maior profissionalização das arqueiras ao redor do mundo.

Esse é o primeiro Mundial Feminino que conta com 32 seleções. E, durante o último ciclo, inúmeros times receberam um maior investimento e uma melhor preparação para o torneio. Há mais jogos também.

As dificuldades ainda existem, como a falta de pagamentos para a seleção da Jamaica e do Canadá, mas não há como negar que, no geral, as seleções - e as goleiras - chegaram mais bem preparadas para o Mundial 2023.

Além da Suécia, outros 5 países garantiram vaga nas quartas de finais do torneio: Espanha, Japão, Holanda, Inglaterra e Austrália.