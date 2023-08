Inter e Corinthians, pelo Brasileiro, terá transmissão ao vivo na TV fechada

Sem vencer há seis jogos e precisando recuperar a moral para chegar confiante na decisão contra o River Plate, na Libertadores, o Inter recebe o Corinthians, neste sábado (5), às 18h30min, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere, para todo Brasil. A expectativa de público está na casa de 30 mil pessoas no estádio.

Na tabela de classificação, o Colorado ocupa a 12ª posição na tabela, com 23 pontos somados, e não vence há cinco jogos, neste período, são três empates e duas derrotas. Já o clube paulista está em 14º lugar, com 19 pontos, registrando três jogos de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate.

LEIA MAIS: Inter pega o Corinthians precisando vencer para recuperar confiança

Essa será a segunda partida de Eduardo Coudet no Beira-Rio, em seu retorno como técnico. Na primeira oportunidade, sua equipe acabou sendo derrotada, de virada, pelo Cuiabá, por 2 a 1. Além de não ter Mercado, suspenso, o treinador deve poupar alguns titulares, de olho no duelo com os argentinos, que será na terça-feira, às 21h, em casa, pela volta das oitavas de final do torneio continental. Na última terça-feira, na ida, os Millonarios saíram vitoriosos por 2 a 1.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Johnny; De Pena (Campanharo), Bruno Henrique e Mauricio; Luiz Adriano e Pedro Henrique (Alan Patrick). Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians - Cássio (Carlos Miguel); Fágner, Bruno Méndez, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Adson, Guilherme Biro e Yuri Alberto Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Alex dos Santos. No VAR, estará Wagner Reway.

Serviço Inter x Corinthians

Local: Estádio Beira-Rio

Horário: 16h

Transmissão: Premiere

Ingressos: Os ingressos para Inter x Cuiabá variam de R$ 16,00 a R$ 128,00 para sócios, e para não sócios, os bilhetes custam entre R$ 40,00 e R$ 160,00.