Palmeiras recupera a confiança com goleada no Brasileiro e foca no jogo contra o Galo, pela Libertadores

O técnico Abel Ferreira exaltou a "volta às bases" do time do Palmeiras após a vitória por 4 a 1 sobre o América-MG, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. O time alviverde agora se prepara para o primeiro jogo decisivo das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Atlético-MG, no Mineirão, nesta quarta-feira (2), às 21h30min. O jogo de volta acontece no dia 9, no Allianz Parque, no mesmo horário.

LEIA MAIS: Onze seleções já estão classificadas às oitavas da Copa do Mundo feminina

"Foi uma vitória difícil, um adversário difícil, que vinha com resultado positivo, a equipe do América foi praticamente a mesma do último jogo, mas nossos jogadores se prepararam bem, voltamos às nossas bases, recuperar a equipe fisicamente, mentalmente, recuperar nossas bases. Quando o simples é bem feito, é muito bonito, quando o básico é bem feito, fica perfeito. Foi o que nós fizemos hoje aqui, voltamos às nossas bases, jogamos bem, os nossos jogadores estão recuperando a forma física, foi isso que nos afetou no último mês.", disse Abel, após o triunfo contra o Coelho.

Antes da vitória contra o Fortaleza no dia 22 de julho, os paulistas estavam há cinco jogos sem vencer, e vivia cobrança ainda maior por conta da eliminação para o São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, a impressão que ficou após a vitória contra a equipe mineira é de que o time reencontrou o caminho para buscar mais conquistas no restante da temporada.

LEIA MAIS: Juíza encerra investigação após seis meses e Daniel Alves vai ser julgado por agressão sexual

Nesta quarta-feira, o comandante português tem como dúvida o atacante Dudu, que se recupera de dores na perna direita. Uma possível escalação inicial do clube alviverde tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony.

O Atlético-MG, por sua vez, comandado por Luiz Felipe Scolari, deve ir a campo com: Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Otávio; Pavón, Paulinho e Hulk.