Onze seleções já estão classificadas às oitavas da Copa do Mundo feminina

Com a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina em curso, onze seleções já estão classificadas para a próxima fase, além de oito eliminadas e quatro confrontos de oitavas de final definidos. O mata-mata da competição se inicia neste sábado (5), e será decidido em jogos únicos.

Pelo Grupo E, a Holanda passou em primeiro, após golear o Vietnã por 7 a 0, nesta terça-feira, e os Estados Unidos, em segundo, deixando a seleção de Portugal para trás, no grupo da morte do torneio. As duas classificadas ainda esperam o fim da rodada para conhecer as adversárias na próxima fase.

no Grupo D, Inglaterra, com 100% de aproveitamento, e Dinamarca se classificaram, enquanto China e Haiti deram adeus à Copa.

As quatro seleções que garantiram vaga nesta terça-feira (1) se juntaram à Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão, Espanha e Suécia, que já tinham lugar nas oitavas. As eliminadas do dia se juntaram a Vietnã, Nova Zelândia, Filipinas, Canadá, Irlanda, Costa Rica, Zâmbia e Panamá.

A seleção brasileira vai à campo nesta quarta-feira, para enfrentar a Jamaica, em duelo onde apenas a vitória interessa a Canarinho, que está em terceiro lugar na chave e precisa dos três pontos para avançar as oitavas. Nas duas primeiras colocações, estão a França e as próprias jamaicanas, com quatro pontos cada.